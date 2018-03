“A autorização das obras de manutenção da Ponte 25 de Abril não tardou os seis meses que têm sido referidos pela comunicação social”, disse em comunicado, o Ministério das Finanças.

A entidade adianta que a lei do Orçamento do Estado para 2018 previa já os “montantes necessários” à intervenção na infraestrutura.

“Recentemente, dois relatórios [do Instituto de Soldadura e Qualidade e do Laboratório Nacional de Engenharia Civil] indicaram a necessidade de realização de obras a curto prazo, confirmando a programação previamente definida pela Infraestruturas de Portugal. Face à urgência identificada nesses relatórios, o Ministério das Finanças aprovou, prontamente, as respetivas portarias de extensão de encargos”, concluiu.

Já hoje o presidente do conselho diretivo do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), Carlos Pina, garantiu que a Ponte 25 de Abril “está e estará segura”, explicando que não existe perigo para os utentes.

“O LNEC tem apoiado as Infraestruturas de Portugal (IP), desde o inicio desta obra [Ponte 25 de Abril]. Atualmente, através de um programa de monitorização contínua do comportamento, da leitura de vários aparelhos instalados na ponte e ainda analisando os regulatórios que o Instituto de Segurança e Qualidade faz mensalmente […] podemos afirmar que a Ponte 25 de abril esteve segura, está segura e vai continuar a estar segura”, disse Carlos Pina, que falava aos jornalistas no LNEC, em Lisboa.

Por sua vez, O presidente da Infraestruturas de Portugal (IP), António Laranjo, disse que a obra de reparação da Ponte 25 de Abril “não é urgente” e que, se houvesse perigo, a infraestrutura “estaria fechada”.