Ainda de acordo com o ME, o Instituto de Gestão Financeira da Educação (IGeFE) procedeu ao pagamento de todas as faturas validamente emitidas pelas livrarias até à passada sexta-feira: “As faturas das livrarias estão a ser pagas pelo IGeFE a cada 15 dias, tendo nas duas últimas semanas sido pagas semanalmente”.

Na semana passada, o Jornal de Notícias avançava que havia livrarias que não tinham capacidade financeira para poder fazer as encomendas de novos manuais e estavam a aguardar o pagamento por parte do ME.

A tutela considera que o processo de pagamento dos manuais escolares “está a decorrer com normalidade, com os pagamentos a serem feitos dentro dos prazos definidos”.

Este ano, o processo de faturação passou a estar centralizado no IGeFE, poupando trabalho às escolas e agilizando o processo e os pagamentos às livrarias.