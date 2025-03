Entre as mudanças apresentadas hoje há "algumas atualizações que esperamos que tornem mais simples a supervisão que as famílias e os pais têm no TikTok em relação aos seus filhos", afirmou, em entrevista à Lusa, o responsável pelas relações governamentais para o Sul da Europa ('head of government relations TikTok SEU).

Em particular, "o que estamos a anunciar" é a atualização da "nossa ferramenta de emparelhamento familiar, que é uma ferramenta que já foi desenvolvida há cinco anos" e que permitia aos pais terem maior controlo e entendimento da experiência dos filhos no TikTok, prosseguiu Enrico Bellini.

Agora, com este anúncio e atualização na rede social de vídeos curtos, o TikTok dá especial enfoque a três áreas, as quais estarão disponíveis "globalmente", o que inclui a Europa e, naturalmente, Portugal.

A primeira "é que estamos a tornar muito mais fácil para os pais e para aqueles que têm responsabilidade sobre as crianças e cuidadores reservar um tempo quando podem porque não querem que seus adolescentes usem o TikTok", apontou.

Ou seja, agendam um tempo no dia e, nesse período, as crianças e adolescentes "não poderão usar" o TikTok", referiu o porta-voz.

Esta funcionalidade do emparelhamento familiar, que permite aos encarregados de educação bloquear o acesso dos adolescentes ao TikTok em horários que eles próprios definem, chama-se Time Away.

Há também a "possibilidade de dar um pouco mais de tempo, mas isso ficará sob o controlo dos pais", acrescentou Enrico Bellini.

A segunda grande mudança é que "vamos tornar muito mais fácil para os pais entenderem quem os seus filhos adolescentes estão a bloquear" e quais as contas relacionadas e quem seguem e quem são os seguidores, para perceber o que fazem 'online'.

A funcionalidade Family Pairing permite aos pais/tutores saber quem é que os adolescentes estão a seguir no TikTok, quem os segue e as contas que os adolescentes bloquearam.

"Com uma maior visibilidade da rede dos jovens, os responsáveis estarão melhor preparados para manter conversas regulares e ajudar os seus filhos a desenvolver as competências de literacia digital necessárias para navegar pelas experiências 'online'", de acordo com a plataforma.

Além disso, nos próximos meses, quando um adolescente reportar um vídeo que considere estar em violação das regras do TikTok, poderá escolher alertar um pai, cuidador ou outro adulto de confiança ao mesmo tempo, mesmo que não esteja a utilizar a ferramenta de emparelhamento familiar.

"E, finalmente, estamos a tentar ajudar" os jovens "a desligar à noite", com a nova funcionalidade da meditação, para que eles aprendam a "importância de relaxar" e desligar da plataforma.

A funcionalidade de meditação na aplicação está desenhada para ajudar os adolescentes a diminuir a sua presença no TikTok depois das 22h00.

"Se um adolescente com menos de 16 anos estiver no TikTok depois das 22h00, o seu 'feed For You' será interrompido com a nova funcionalidade 'wind down'. Trata-se de uma apresentação no ecrã com música relaxante para ajudar os adolescentes a relaxarem e a estarem mais conscientes do tempo", refere a plataforma.

Estas funcionalidades são aplicadas aos jovens entre os 13 e os 18 anos.

O TikTok é uma plataforma em crescimento com mais de 1.000 milhões de pessoas a nível mundial, 159 milhões de utilizadores na União Europeia (UE) e 175 na Europa. Em Portugal, tem 3,9 milhões de utilizadores mensais.

"A nossa expectativa é que possamos fornecer mais ferramentas e possamos facilitar os pais e cuidadores a terem uma conversa sobre o uso da nossa aplicação com seus adolescentes", sublinhou.

Desde o lançamento do 'feed' de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM) "que este está agora disponível em mais de 100 países e, todas as semanas, milhões de adolescentes podem desfrutar", afirma a plataforma.