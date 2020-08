"Foi instaurado inquérito que tem por objeto uma situação concreta relacionada com o surto de Mora, no âmbito do qual não deixarão de ser investigados todos os factos que chegarem ao conhecimento do Ministério Público e que sejam suscetíveis de integrarem a prática de crime", confirmou fonte da Procuradoria-Geral da República ao SAPO24.

"Este inquérito é dirigido pelo Ministério Público do DIAP de Évora", confirmou a mesma fonte.

O número de pessoas infetadas com covid-19 na vila de Mora, no distrito de Évora, subiu hoje para 54, mais quatro do que na quinta-feira.

A pandemia levou também ao internamento de cinco pessoas no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), quatro nos cuidados intensivos e uma em enfermaria.

O inquérito levantado pelo Ministério Público surge depois do presidente da Câmara Municipal de Mora ter dito saber que a origem do surto está em "investigação por autoridades policiais", podendo estar em causa um crime de propagação de doença.

Este surto surgiu no dia 9 deste mês, quando foram confirmados os primeiros três casos positivos na comunidade, número que tem vindo a subir, todos os dias, à medida que vão sendo testados os contactos de pessoas infetadas.

A câmara ativou o Plano Municipal de Emergência e fechou, no início da semana passada, os serviços de atendimento ao público e outros equipamentos, como a Oficina da Criança, a Casa da Cultura, o Centro de Atividades de Tempos Livres e instalações desportivas.

Com a população confinada em casa, por precaução, fecharam também cafés, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais.