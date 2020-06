Teresa Cardoso, presidente da Câmara reeleita em 2017, adiantou, numa nota divulgada hoje, que as denúncias "começaram por ser anónimas, mas depois veio a verificar-se que o autor das mesmas era o atual vereador do PSD e ex-presidente da Câmara, Litério Marques".

As alegadas irregularidades eram imputadas a vários elementos do município, nomeadamente à presidente da Câmara Municipal, ao vice-presidente, alguns chefes de divisão e outros funcionários do município, relativamente a contratos de empreitadas, Feira da Vinha e do Vinho, entre outras matérias.

O Ministério Público e a Polícia Judiciária desencadearam em 2017 uma investigação que durou cerca de dois anos, tendo ocorrido mesmo uma busca no edifício dos Paços do Concelho.

No dia 30 de março de 2020, as denúncias foram finalmente arquivadas por "falta de quaisquer indícios".