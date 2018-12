Num despacho de 28 páginas, a que a agência Lusa teve acesso, o MP de Vila Nova de Gaia defende que o trabalho em causa, publicado na revista Visão, “ultrapassou em grande medida o necessário para cumprir o interesse social e jornalística na matéria, de divulgação de suspeitas de irregularidades na gestão” da Cinema Novo.

O trabalho transmitiu aos leitores uma “conclusão fechada” sobre a culpabilidade dos visados, o casal Mário Dorminsky e Beatriz Pacheco Pereira, avalia a procuradora que deduziu a acusação.

Em causa estão trabalhos assinados pelo jornalista Miguel Carvalho em setembro de 2013, relacionados com denúncias ao Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA) sobre eventuais ilegalidades na organização do festival de cinema Fantasporto, nomeadamente fuga ao IVA e falsificação do número de espetadores.

São coarguidos no processo e acusados pelo mesmo crime o diretor e os dois subdiretores da revista em setembro de 2013, respetivamente Pedro Camacho, Cláudia Lobo e Rui Tavares Guedes, bem como o ‘designer’ João Carlos Mendes, responsável na altura pelo alinhamento gráfico e de imagens de artigos e reportagens da Visão.

O sexto arguido é Rui Pinto Garcia, que tinha sido colaborador da Cinema Novo e prestou declarações à revista sobre o modo com o casal Dorminsky geria os fundos da cooperativa.

O autor das peças jornalísticas, Miguel Carvalho, vai requerer a instrução do processo, uma fase facultativa que visa decidir por um juiz de instrução criminal se o processo segue, ou não, para julgamento, disse à agência Lusa o seu advogado, Ricardo Afonso.

Numa das reportagens publicada em 05 de setembro de 2013, e intitulada “O ‘thriller’ financeiro”, escrevia-se que a Visão “seguiu o rasto das suspeitas” e “descobriu uma realidade paralela onde o certame de maior prestígio internacional se assemelha a um firme da Série B, com guião de Mário Dorminsky e Beatriz Pacheco Pereira”.

Um arranjo gráfico da autoria de João Carlos Mendes incluiu num cartaz do Fantasporto imagens de Dorminsky e Beatriz com objetivos e poses associados a sinais de riqueza e com a legenda: “o casal está no centro de um turbilhão relacionado com os dinheiros do certame”.

Num outro desenvolvimento deste caso, a instância local criminal da Comarca do Porto Tribunal do Porto tinha condenado, em 7 de janeiro de 2016, os dirigentes da cooperativa Cinema Novo a pagar 3.120 euros por difamarem o jornalista Miguel Carvalho.