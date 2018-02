No ano passado, o Ministério Público exerceu a ação penal em 97.542 processos, tendo acusado em 63.397 dos inquéritos e aplicado a suspensão em 34.145 casos, o que representa cerca de 35% do número total de processos. Em relação a 2016, verificou-se que houve uma diminuição de 6,76% na aplicação da suspensão provisória, decisão que pode ser aplicada na fase de inquérito, na fase preliminar do processo sumário e no processo abreviado.

Segundo o relatório, ao contrário dos dois anos anteriores, o crime de desobediência teve um maior número de casos de suspensão provisória do processo, correspondentes a cerca de 6,90% do total de suspensões, seguido do crime de violência doméstica, que foi objeto de suspensão provisória em cerca de 5,85% do total de casos de suspensão provisória.

Os crimes em que a aplicação da suspensão provisória do processo teve maior expressão continuaram a ser a condução de veículo sob influência de álcool (8.905 casos), condução sem habilitação legal (3.982), desobediência (2.359) e violência doméstica (1.998).

Os processos suspensos provisoriamente pelo MP pelo crime de incêndio/fogo posto em floresta totalizaram 610 no ano passado e o abandono de animais de companhia 36 casos.

A Procuradoria-Geral Distrital de Porto continua a ser a que mais vezes utilizou a suspensão provisória, aplicando-a em 34,48% dos casos, seguindo-se a de Lisboa com 30,57 por cento.