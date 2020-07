“Este é um passo importante a que reagimos com satisfação, porque vemos que a decisão que tomámos no início do ano estava acertada”, afirmou Graça Fonseca, em declarações à Lusa, referindo-se à decisão da tutela de enviar, em fevereiro, para o Ministério Público um relatório da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) que dava conta de 94 obras de arte com paradeiro desconhecido e outras 18 obras de arte "cuja localização não é conhecida ou é necessário retificar com o Centro Português de Fotografia".

Na sequência desse envio, o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa abriu um inquérito ao desaparecimento de obras da coleção de arte contemporânea do Estado, confirmou hoje à Lusa a Procuradoria-Geral da República (PGR).

Graça Fonseca recordou que “o levantamento exaustivo da localização das obras da coleção do Estado”, que culminou no relatório da DGPC, “permitiu apurar a localização de várias obras de arte, muitas das quais estavam por localizar desde os anos 1990”.

A ministra salientou que, após este levantamento, se iniciou “uma nova fase da coleção de obras do Estado, desde logo com a reativação da política de aquisições e com políticas diferentes para a gestão e o registo das obras de arte que o Estado tem vindo adquirir”.

Em fevereiro deste ano, o Ministério Público tinha confirmado a receção do relatório da DGPC sobre este assunto, a que se seguiria uma análise do documento, depois de a ministra da Cultura ter lembrado que a tutela não tinha competências de investigação e que, como tal, este seria encaminhado para as devidas instâncias.

Questionada pela Lusa, fonte oficial da PGR referiu que “a comunicação do Ministério da Cultura recebida na Procuradoria-Geral da República foi remetida ao DIAP de Lisboa, onde deu origem a um inquérito”.