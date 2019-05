"Eu cresci muito depressa, a conspirar para que um dia a justiça fosse igual para todos", revelou, acrescentando que a permanente ausência de justiça se tinha tornado "intolerável".

Francisca van Dunem recordou ainda a sua ida para Lisboa estudar Direito, na década de 1970, poucos meses antes do 25 de abril, e a sua carreira de 36 anos enquanto magistrada do Ministério Público.

A aula livre assinalou os 30 anos da iniciativa “Estudos Gerais Livres” (EGL), promovida pelo filósofo Agostinho da Silva e pelo antropólogo Manuel Viegas Guerreiro, patrono da fundação com o mesmo nome que organiza o festival.

O festival decorre este ano sob o tema "Literatura e Geografia(s)", homenageando o escritor, ensaísta e professor algarvio Nuno Júdice, vencedor do Prémio Rainha Sofia de poesia ibero-americana pela sua obra poética, em 2013.

A primeira aula dos EGL foi ministrada por Agostinho da Silva a 03 de maio de 1989, no Museu Nacional de Arte Antiga, com a presença, entre outras personalidades, do Presidente da República da altura, Mário Soares.

Os EGL foram criados por Manuel Viegas Guerreiro, em conjunto com o professor e amigo Agostinho da Silva, "com o intuito de levar o conhecimento e a discussão de temas à população em geral", lê-se no comunicado hoje divulgado.

O festival tem o apoio da Direção Regional de Cultura do Algarve, da Câmara de Loulé e da União de Freguesias de Querença, Tôr e Benafim.