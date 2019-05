“O Governo continua perfeitamente convicto de que a sua proposta é a melhor para o que importa salvaguardar: um serviço público forte, onde a preferência é pela gestão pública e pelo trabalho em tendencial dedicação exclusiva”, afirmou Marta Temido aos jornalistas no final de um debate no Parlamento.

A ministra diz que ainda confia que os partidos que vão votar sexta-feira na especialidade as propostas para a Lei de Bases da Saúde saibam “perceber as diferenças” entre a Lei que ainda está em vigor e a proposta do Governo, em que “os serviços públicos saem reforçados.

Contudo, Marta Temido acrescenta que uma lei não deve “reduzir o mundo apenas a um cenário de ou preto ou branco”, referindo-se aos partidos mais à esquerda do PS que rejeitam propostas que admitam as parcerias público-privadas na saúde.

Durante o debate parlamentar, o deputado do Bloco de Esquerda Moisés Ferreira desafiou o PS a rever a sua posição: “Até amanhã [sexta-feira] ainda há tempo para voltar a fazer o caminho que estávamos a fazer antes do recuo do PS [em relação às PPP]”.