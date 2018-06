O ministro da Administração Interna afirmou hoje que Portugal "não tem nada a aprender com os Estados Unidos da América (EUA)" em matéria de prevenção de terrorismo, garantindo que o território nacional "está seguro".

"Temos de estar sempre preparados para todos os riscos, mas as avaliações internacionais, recentes, classificaram Portugal como o quarto país mais seguro do mundo. É nesse patamar que queremos estar, nessa matéria não temos nada a aprender com os EUA", afirmou Eduardo Cabrita, à margem de uma visita à GNR de Vila Verde, distrito de Braga.

Segundo o semanário Sol, a embaixada dos EUA em Lisboa tem difundido avisos aos americanos residentes em território nacional e aos que viajam em turismo para terras lusas que tenham cuidado com eventuais ataques.

Questionado sobre a segurança das zonas mais turísticas do país nesta época do ano, o titular da pasta da Administração Interna deixou uma mensagem de segurança.

"Vamos fazer aquilo que é habitual nesta época do ano. O Algarve e o país vão estar seguros todo o ano, mas neste período há um reforço de meios em todas as áreas, nas estruturas da GNR, da PSP, que garantirá um Algarve mais seguro", assegurou.