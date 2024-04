Em declarações à margem do Conselho de ministros da Agricultura da UE, o ministro disse que no ano passado “foram mais de 18 milhões de euros destinados à destilação” e que a indicação de que dispõe agora “é a de que é quase certo a Comissão Europeia não utilizar novamente” este tipo de apoio.

Garantindo que quer ajudar os agricultores, o governante avançou ter delineada uma estratégia de procura de novos mercados para as exportações de vinho, mas que irá debater as propostas com os produtores.

José Manuel Fernandes adiantou ainda que, no imediato, o que se pretende é que “tudo o que se produza, se venda”, mas que haja retorno para o agricultor.

O ministro participou hoje na reunião dos seus homólogos da UE, que decorreu no Luxemburgo.