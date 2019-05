“O Presidente da República tem o tempo que tem para tomar as suas decisões e compete-lhe escolher o momento apropriado para agir”, afirmou o ministro da Defesa, em declarações à Lusa, após questionado sobre se confia na promulgação do diploma, aprovado em Conselho de Ministros no passado dia 4 de abril.

O diploma que estabelece a contagem do tempo de serviço para as carreiras dos corpos especiais, nos quais se incluem os militares, prevê a recuperação de 70% do tempo de serviço relevante para a progressão.

Questionado sobre a possibilidade, admitida pelo PSD e pelo CDS-PP, de ser solicitada a apreciação parlamentar do decreto depois da sua promulgação, João Gomes Cravinho sublinhou que neste momento “a palavra está com o Presidente da República”.

“Neste momento a palavra está com o Presidente da República e por outro lado com o parlamento. O Executivo tomará as decisões necessárias se se vier a verificar que é necessário tomar alguma decisão. Neste momento não é do lado do Executivo que está a tomada de decisão”, frisou.

As associações sócio-profissionais de militares apelaram no passado dia 15 de abril à intervenção do Presidente da República "no sentido de repor justiça promovendo o descongelamento integral do tempo para a progressão". Ao mesmo tempo, lançaram uma petição ‘online’ para recolher assinaturas visando solicitar ao parlamento que altere o decreto do Governo e que consagre a contagem integral do tempo de serviço e não apenas os 70% considerados.