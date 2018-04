À margem da apresentação do programa Casa Eficiente 2020, em Lisboa, o governante garantiu ser o “desígnio de todos a estabilização das condições globalmente na Europa, e nesta empresa também”, depois de ter enumerado as dificuldades causadas nos aeroportos europeus pelo mau tempo, greves e “situações laborais”.

“Houve perturbações no tráfego [aéreo] ao longo destas semanas e acreditamos, tal como as outras companhias o estarão a tentar fazer, a TAP está profundamente empenhada em estabilizar essa situação rapidamente. A melhoria das condições climatéricas e a estabilização da situação laboral também vai de certeza ajudar a esse objetivo de nós todos”, disse.

Acerca de uma data para ir ao parlamento, como pedido pelos partidos, para ser questionado sobre dezenas de cancelamentos de voos na TAP, o ministro respondeu estar “sempre disponível para prestar todos os esclarecimentos” solicitados e quando são marcadas as audições.

“E também hei de certamente prestar esses esclarecimentos no momento adequado e nessa altura esperarei estar completamente informado pela Comissão Executiva [da TAP] da situação porque a gestão operacional da companhia é uma competência, que a Comissão Executiva tem desenvolvido de forma cabal”, afirmou.

A transportadora aérea nacional TAP cancelou 557 voos durante o primeiro trimestre, segundo dados fornecidos à Lusa pela empresa britânica de estatísticas OAG, que mensalmente divulga relatórios de pontualidade de companhias e aeroportos.

Em resposta a questões da agência Lusa, a empresa revelou o cancelamento de 75 voos da TAP em janeiro, enquanto em fevereiro verificaram-se 117.

Em março, a transportadora registou 365 cancelamentos, segundo fonte da OAG, que agrega dados enviados por companhias aéreas e autoridades, tendo “apenas começado a receber da TAP nos últimos meses”.

No relatório público mensal, as estatísticas da OAG mostraram que em março 1,6% dos voos da TAP foram cancelados e que 57,6% das chegadas não sofreram atrasos superiores a 15 minutos, num mês com 10.875 voos. No ‘ranking’ da pontualidade, a transportadora estava no 151.º lugar entre 156 companhias.

Neste mês, a mais pontual foi a T’way Air (Coreia do Sul) e a menos a Tassili Airlines (Argélia).

Os acionistas privados da Atlantic Gateway detêm 45% da companhia aérea e os trabalhadores 5%.