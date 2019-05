Em relação ao quadro comunitário atualmente em execução, o Portugal 2020, Nelson Souza reafirmou que o país está entre os que apresentam melhores taxas de execução.

"Portugal lidera a execução dos fundos estruturais entre os países que maiores pacotes têm de fundos estruturais", referiu, criticando os que têm defendido o contrário com dados que, segundo o ministro, não correspondem à verdade.

A propósito, convidou os críticos a visitar as empresas do concelho de Paços de Ferreira, que considerou ser um dos que mais se tem destacado em Portugal na aplicação dos fundos estruturais.

"Aquilo que vi foi, de facto, um concelho com uma dinâmica muito grande de investimento, de capacidade e de iniciativa", referiu, acrescentando: "É uma das cidades com maior capacidade de exportação no setor do mobiliário, mas também noutras atividades, o que ajuda a diversificar o tecido produtivo desta região".

Nelson Souza lembrou depois que, há poucos anos, o concelho e o resto do país se debatiam com taxas de desemprego elevadas, mas que, atualmente, o problema que se coloca é a insuficiência de mão de obra, nomeadamente para as indústrias do concelho de Paços de Ferreira, o que considerou serem "dores de crescimento" para as quais é necessário encontrar soluções.