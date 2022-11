Três fontes oficiais indonésias disseram à Associated Press (AP) que o ministro dos Negócios Estrangeiros russo foi tratado de imediato no local onde se encontrava hospedado, em Bali.

As fontes não quiseram ser identificadas e não forneceram mais detalhes, tendo apenas referido que Lavrov estava a ser tratado a “um problema de coração”.

O governo russo, no entanto, desmentiu esta informação. "Estamos aqui com Sergei Viktorovich (Lavrov) na Indonésia, lendo estas informações e não podemos acreditar no que vemos. É o nível mais alto de falsificação", disse uma governante, que partilhou também um vídeo nas redes sociais.

