Luís Mira Amaral, ex-ministro da Indústria e Energia, aceitou o desafio do SAPO24 e juntou-se ao Plenário. Se fosse primeiro-ministro nos próximos quatro anos a sua prioridade seria formar um governo em que o vice-primeiro-ministro coordenaria as pastas da Economia, Finanças e Planeamento.

Perguntam-me o que faria, qual a minha primeira decisão, se fosse primeiro-ministro. Trata-se obviamente de um exercício meramente especulativo, dado que não tenho nenhuma ideia de voltar ao governo ou ser primeiro-ministro, mas para gentil à vossa gentil solicitação diria que a primeira medida teria a ver com a constituição do governo. Nomearia um vice-primeiro-ministro para os assuntos económico-financeiros, que iria gerir a pasta da Economia e faria a coordenação entre as pastas da Economia, das Finanças e do Planeamento. As Finanças gerem os recursos que o contribuinte põe à disposição do Estado e o Planeamento como sabemos gere os fundos comunitários que estão à nossa disposição. Com esta hierarquia, este vice-primeiro-ministro condenaria as três pastas — Economia, Finanças e Planeamento — e faria uma coisa extremamente importante que era por as Finanças o Planeamento e repectivos recursos ao serviço do desenvolvimento económico do país. Seria pois uma inovação na esfera governativa — que já foi feita em Espanha no governo Aznar com bastante sucesso e que seria necessário, a meu ver, pôr em prática em Portugal.

