Pelo menos oito pessoas morreram e 18 ficaram feridas num ataque russo contra em Chernihiv, cidade no norte da Ucrânia, de acordo com um balanço do presidente da câmara.

"Oito pessoas morreram e 18 ficaram feridas na sequência de ataques de mísseis russos hoje em Chernihiv. As operações de busca e salvamento prosseguem", declarou o Presidente da Câmara, Oleksandre Lomako.

Às 09:03 locais (07:03 em Lisboa), "ocorreram três explosões na cidade", disse o presidente da autarquia a uma estação de televisão ucraniana.

Tratou-se de um "ataque direto a um edifício de infra estruturas sociais", acrescentou.

O governador da região disse anteriormente que o ataque tinha atingido o centro da cidade, referindo que tinham "morrido civis" e que "muitos tinham ficaram feridos".

Uma das cidades mais antigas da Ucrânia, fundada há mais de mil anos, Chernihiv, que tinha uma população de quase 300 mil habitantes antes da invasão russa há dois anos, fica a cerca de 60 quilómetros da fronteira com a Bielorrússia, país aliado da Rússia.

[Notícia atualizada às 09:52]