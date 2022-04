Um restaurante comunitário criado em Kharkiv pela World Central Kitchen, a organização não-governamental do conhecido chef espanhol José Andrés, ficou totalmente destruído depois de ter sido atingido por um míssil russo.

Quatro membros da organização ficaram feridos e tiveram de ser hospitalizados.

"Hoje [sábado], um míssil atingiu-nos e quatro funcionários ficaram feridos. Esta é a realidade daqui - cozinhar é um ato corajoso e heroico", revelou Nate Mook, diretor-executivo da organização, no Twitter.

O chef espanhol já reagiu ao ataque, considerando os feridos "heróis" e garantindo que estes estão "bem". Na publicação na mesma rede social, José Andrés afirmou ainda que vai continuar a ajudar os ucranianos e que será criado um novo restaurante comunitário noutro lugar.

"Há muitas formas de lutar, nós fazemo-lo com comida!", acrescentou.

Com quase 1,5 milhões de habitantes antes do conflito, Kharkiv é a segunda maior cidade da Ucrânia, tendo sido alvo de ataques pesados durante vários dias no início da ofensiva, embora tenha permanecido sempre sob o controlo das forças ucranianas.

A World Central Kitchen foi criada em 2010 depois do terramoto no Haiti, que provocou milhares de mortos e desalojados. Desde então, a organização já esteve na República Dominicana, Nicarágua, Peru, Cuba, Uganda e agora também na Ucrânia.