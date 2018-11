O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergey Lavrov, estará no sábado em Lisboa, tendo na agenda um encontro com o homólogo português, Augusto Santos Silva, e uma audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Serguei Lavrov encontra-se com Augusto Santos Silva, no Palácio das Necessidades, ao início da manhã.

Segundo nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros português, "no encontro serão analisadas as relações bilaterais, as relações entre a UE e a Rússia e temas da agenda internacional, designadamente relativos ao Médio Oriente, a África e à América Latina".

No âmbito da visita será assinado um memorando de entendimento sobre consultas políticas entre os dois ministérios dos Negócios Estrangeiros, seguindo-se uma conferência de imprensa conjunta dos ministros.

Ao final da manhã, Sergey Lavrov será recebido em audiência no Palácio de Belém pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O ministro russo visita Portugal depois da visita oficial que hoje cumpre a Itália, onde tem encontros agendados com o homólogo, Enzo Moavero Milanesi, e com o primeiro-ministro Giuseppe Conte, além de participar na conferência "Diálogos do Mediterrâneo".