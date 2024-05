“Temos de estar atentos ao nosso projeto europeu e à sua qualidade”, disse o chefe da diplomacia portuguesa, numa mensagem em vídeo divulgada na página da diplomacia portuguesa na rede social X.

O ministro explicou que participou hoje, no âmbito do Dia da Europa, nas Conferências da Sociedade Civil, organizadas pela RTP, para “explicar algumas das políticas mais importantes” do projeto europeu, relacionadas com a economia e com a circulação de pessoas e mercadorias e matérias relacionadas com fundos comunitários.

Rangel reuniu-se também com embaixadores dos outros 26 países que fazem parte da União Europeia (UE).

“É com eles em Lisboa, é com outros em Bruxelas, é com cada um nas capitais europeias que nós desenhamos as políticas que podem aumentar o bem-estar, a prosperidade e a qualidade de vida dos cidadãos europeus”, defendeu o ministro português na mensagem de vídeo.

O Dia da Europa é comemorado anualmente a 09 de maio, para assinalar o aniversário da histórica Declaração Schuman, que expôs a visão de Robert Schuman sobre uma nova forma de cooperação política na Europa, lançando as sementes para a atual UE.