Apesar disso, no país encontram-se "15 turistas, afastados da zona atingida" e que já contactaram o Gabinete de Emergência Consular para sinalizarem a sua presença no território.

O MNE continua a acompanhar a situação através da Embaixada de Portugal em Telavive e aconselha "todos os portugueses que se encontram em Israel a seguirem estritamente as instruções das autoridades locais".

O MNE recorda que para efeitos de contacto, o número do Gabinete de Emergência Consular: +351217929714/+351961706472.

O Governo português já condenou firmemente os ataques ocorridos esta manhã e também o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, que afirmou: "nós, no mundo, não podemos ignorar aquilo que se passa e por isso Portugal não pode deixar de condenar, como já o fez o Governo e também o fiz eu através de nota publicada no site da Presidência, o ataque do Hamas a Israel”, disse Marcelo durante a conferência de imprensa conjunta no âmbito da visita de Estado a Portugal do Presidente da Roménia, Klaus Iohannis.