Os oito membros que votaram contra, que incluem partidos da oposição e algumas organizações da sociedade civil, referem, numa declaração de voto, que os resultados "foram produzidos" por "presidentes e vice-presidentes de mesas de voto e outros elementos nocivos à verdade eleitoral", escolhidos à margem das regras.

"Rejeitamos estes resultados porque os mesmos não refletem fielmente a vontade popular", escrevem.

O documento sustenta que, "através de vários expedientes e manobras inconstitucionais e ilegais, a CNE continua a não ter a possibilidade real de cumprir com as suas obrigações, sendo por isso incapaz de garantir um processo eleitoral justo e cujos resultados sejam aceites por todos", lê-se na declaração divulgada na internet pelo Centro de Integridade Pública (CIP), organização não-governamental moçambicana que fez observação eleitoral.

Os resultados já tinham sido rejeitados pelos partidos da oposição com representação parlamentar, a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) e o Movimento Democrático de Moçambique (MDM).

A Frelimo, no poder desde a independência, venceu com maioria absoluta nas três votações (eleições presidenciais, legislativas e provinciais) em todas as províncias, mesmo nas que tinham dado vitória à Renamo há cinco anos, e chegou a registar mais de 90% num dos seus redutos, a província de Gaza, sul do país.

"Os presentes resultados eleitorais até espantam os vencedores, dado o extremismo com que os seus agentes realizaram a tarefa", referem os autores da declaração de voto, numa alusão à alegada fabricação dos resultados.

Os oito elementos da CNE escrevem que "é comum ouvir à boca pequena que estes números ‘são vergonhosos' ou que ‘não era necessário chegar a este extremo'".