Em declarações aos jornalistas, no final de uma visita a uma escola secundária em Lisboa, Luís Montenegro foi questionado sobre a notícia da CNN Portugal, segundo a qual foi solicitado o levantamento da imunidade parlamentar de Hugo Carneiro, por “suspeitas de irregularidades nas contas do partido na gestão de dinheiro de campanhas eleitorais” durante a liderança de Rui Rio.

“Eu tenho a certeza absoluta que não se trata de maneira nenhuma – embora não conheça detalhes do processo - de desvio de fundos, era o que faltava, e muito menos de financiamento ilegal do partido”, disse o presidente do PSD.

O presidente do PSD remeteu esclarecimentos para o próprio deputado e para “outros dirigentes do partido envolvidos nessa situação específica”.

“Eu próprio aguardarei, não tenho mais informações”, disse.

Questionado se o deputado deve renunciar ao mandato caso seja arguido, Montenegro disse que, primeiro, “é preciso que a questão seja esclarecda, saber o que está em causa, que processo é”.

Em 12 julho, a Polícia Judiciária fez buscas na casa do ex-presidente do PSD Rui Rio, no Porto, e do deputado Hugo Carneiro, assim como na sede nacional do partido, em Lisboa, por suspeitas de peculato e abuso de poder durante o período de 2018 a 2021.

Em causa estava um alegado uso indevido de dinheiros públicos na anterior gestão do partido, através de verbas da Assembleia da República definidas para a assessoria dos grupos parlamentares e que seriam utilizadas para pagar funcionários do partido que não trabalhariam no parlamento.