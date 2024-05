“É verdade que no RASI [Relatório Anual de Segurança Interna] se confirmam circunstâncias de agravamento em algumas tipologias criminais, mas são preocupações que vêm de algumas áreas geográficas e de algumas tipologias de crime. Portugal é um país seguro, é objetivamente um dos países mais seguros da Europa e do mundo”, disse Luís Montenegro, numa declaração aos jornalistas.

Segundo o chefe do Governo, isto deve-se “ao exercício das funções e das missões das estruturas que em nome do Estado português fazem o acompanhamento da matéria de segurança”.

O primeiro-ministro esteve hoje no Sistema de Segurança Interna, onde presidiu às reuniões do Gabinete de Segurança Interna e do Conselho Superior de Segurança Interna e nas quais foi apreciado o RASI de 2023 e que vai ser agora enviado pelo Governo para a Assembleia da República.

No final da reunião do Conselho Superior de Segurança Interna, onde estiveram presentes sete ministros e dirigentes das forças e serviços de segurança, o chefe do Governo quis deixar “uma nota de tranquilidade e confiança no sistema de segurança interna”.

Luís Montenegro destacou “todo o esforço que é feito por estas entidades para dar aos cidadãos uma segurança real e uma segurança percepcionada para que possam viver tranquilamente com respeito pelos valores fundamentais”.

O primeiro-ministro realçou também que a componente da segurança e de diminuição de fenómenos criminais é importante para o “ativo económico” do país.

“Portugal é um país competitivo para poder atrair e desenvolver investimentos que criam riqueza, oportunidades de emprego e que criam condições para fixar os jovens, recursos humanos e mão-de-obra proveniente do estrangeiro”, afirmou.

Luís Montenegro destacou ainda o trabalho que tem sido desenvolvido pelo secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, Paulo Vizeu Pinheiro, que deixa o cargo em julho depois de um mandato de três anos, sublinhando o “reforço, articulação e cooperação entre as várias entidades, forças e serviços de segurança e todos os departamentos do Estado que trabalham para o reforço e tranquilidade pública por um lado e prevenção e repressão de condutas ilícitas por outro”.

Dados divulgados no final de março pela Direção-Geral de Política de Justiça davam conta de que os crimes registados pelas polícias portuguesas aumentaram cerca de 8% no ano passado em relação a 2022 e atingiram os valores mais elevados em 10 anos, totalizando 371.995.