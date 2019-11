Assim, segundo adiantou fonte dos serviços do parlamento, os deputados aprovaram um requerimento do grupo parlamentar do PAN para a realização de audições de várias entidades no âmbito da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) relativa ao Aeroporto Complementar do Montijo.

Também votado favoravelmente foi o requerimento da Deputada Única Representante de Partido (DURP) do Livre, para realização de audições a entidades que participaram na discussão pública no âmbito da DIA relativa ao aeroporto complementar do Montijo.

O grupo parlamentar do PS, por sua vez, pediu para serem realizadas audições de várias entidades no âmbito da DIA relativa ao aeroporto complementar do Montijo.

Também o CDS/PP pediu a audição de várias entidades no âmbito da expansão aeroportuária de Lisboa.

Não foram ainda fixadas datas para estas audições.

Neste momento está a decorrer até 20 de dezembro o prazo para a ANA - Aeroportos de Portugal analisar as medidas de mitigação propostas na Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do futuro aeroporto do Montijo.

No dia 30 de outubro, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) emitiu a proposta de DIA relativa ao aeroporto do Montijo e respetivas acessibilidades, tendo a decisão sido “favorável condicionada”, que prevê um pacote de medidas de minimização e compensação ambiental que ascende a cerca de 48 milhões de euros”.

Entre as principais preocupações ambientais na DIA estão a avifauna, ruído e mobilidade.

O projeto pretende promover a construção de um aeroporto civil na Base Aérea n.º 6 do Montijo (BA6), em complementaridade de funcionamento com o Aeroporto de Lisboa, visando a repartição do tráfego aéreo destinado à região de Lisboa e a acessibilidade rodoviária de ligação da A12 ao novo aeroporto.

Em 08 de janeiro, a ANA – Aeroportos de Portugal e o Estado assinaram o acordo para a expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa, com um investimento de 1,15 mil milhões de euros até 2028 para aumentar o atual aeroporto de Lisboa (Aeroporto Humberto Delgado) e transformar a base aérea do Montijo num novo aeroporto.