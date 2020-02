Para o PS/Setúbal, "a decisão da estrutura política do PCP de bloquear o projeto do novo Aeroporto Complementar do Montijo é absolutamente inaceitável".

"O PCP quer usar o quadro legal de certificação dos aeroportos para travar na secretaria o que os estudos técnicos garantem: A localização da infraestrutura aeroportuária no Montijo é a decisão que tecnicamente é mais viável para a expansão do Aeroporto Internacional de Lisboa", acusa.

Na opinião dos socialistas, "o que os autarcas do PCP pretendem, na realidade, é continuar a utilizar o poder autárquico que lhes resta na Península de Setúbal como jogo político para servir os seus interesses partidários".

"Bloquear na 25.ª hora a decisão de localização no Montijo da expansão do Aeroporto Internacional de Lisboa constitui uma gravíssima atitude dos autarcas do PCP, porque se traduz no desprezo pelo desenvolvimento deste território e das suas gentes", alegam, recordando que o aeroporto do Montijo "é um investimento que diz respeito a todo o País e a esta região em particular, e não aos territórios de cada Município individualmente".

No comunicado, o PS/Setúbal considera o investimento do aeroporto do Montijo "absolutamente imprescindível" para o país, recorda que é "o maior de sempre" naquela península e aponta o parecer favorável da Agência Portuguesa do Ambiente e as 160 medidas de mitigação do impacto ambiental.

O aeroporto do Montijo volta a ser debatido hoje no parlamento num debate pedido pelo Partido Ecologista "Os Verdes".