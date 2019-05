"Nossa querida Beth Carvalho partiu hoje às 17h33, cercada do amor de seus familiares e amigos. Agradecemos todas as manifestações de carinho e solidariedade neste momento", afirmou o seu agente Afonso Carvalho num texto enviado à AFP.

A artista estava internada num hospital desde o início do ano e, segundo o portal de notícias G1, a causa da sua morte foi uma infeção generalizada.

“Com mais de 50 anos de carreira, dezenas de discos gravados e sucessos como ‘Andança’ e ‘Coisinha do Pai’, Beth Carvalho era considerada madrinha de artistas como Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz e Jorge Aragão – daí o apelido”, refere o jornal.

Elizabeth Santos Leal de Carvalho nasceu no Rio de Janeiro em 5 de maio de 1946. Aos 8 anos, surgiu o gosto pela dança – na mesma altura, ganhou dos avós o primeiro violão. Após a prisão do pai no início da ditadura, em 1964, Beth passou a dar aulas de música.

No ano seguinte, Beth Carvalho gravou o seu primeiro "single", com a música “Por Quem Morreu de Amor”, de Roberto Menescal e Ronaldo Bôscoli. O seu grande sucesso, “Andança”, é o título de seu primeiro LP, lançado em 1969.

Ao longo de mais de meio século de carreira, a cantora deu concertos em todo o mundo, subindo a palcos míticos como o Carnegie Hall, em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América.

Há anos que Beth Carvalho se deslocava em cadeira de rodas devido a uma fissura na base da coluna que a obrigava a manter-se em repouso absoluto.

Mesmo nesta condição, a cantora continuou a dar concertos, alegrando o público com sucessos como "Vou Festejar", e militando politicamente a favor de causas sociais e figuras da esquerda, como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Beth deixa um legado inestimável para a música popular brasileira e sempre será lembrada pela sua luta pela cultura e pelo povo brasileiro", acrescentou o seu assessor.

"Um dos mais importantes nomes do samba e voz que cantava com alma as cores do nosso pavilhão", escreveu no Instagram a tradicional escola de samba Mangueira, da qual Beth Carvalho era madrinha.

Em 50 anos de carreira, Beth Carvalho gravou mais de 30 discos e recebeu muitos prémios, entre eles dois Grammy Latinos: um em 2009 pelo conjunto da sua carreira ("Lifetime Achievement Awards", em 2009) e outro em 2012 pelo álbum "Nosso Samba Tá na Rua", que marcou o seu retorno aos palcos após um ano e meio de repouso.