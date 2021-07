Com quase 2,1 metros de altura em quatro patas, Big Jake levou uma vida pacata numa quinta no estado do Wisconsin, nos EUA. Em 2010, foi considerado o cavalo mais alto do mundo.

Segundo a Associated Press, Big Jake morreu há já duas semanas, mas a família que o criou recusou-se a dar uma data exata da morte por ter sido "um evento traumático". Nascido na quinta Smokey Hollow Farm, na localidade de Poynette, no estado do Wisconsin, Big Jake foi um cavalo de tração belga que viveu até aos 20 anos. O animal, com 2,1 metros medidos em quatro patas e pesando 1136 quilos, foi considerado em 2010 o "cavalo mais alto do mundo" no Guinness World Records. O seu criador, que lembra a "criatura magnífica" que foi, diz que Big Jake nasceu já com 109 quilos, mais 45 do que habitualmente pesa um cavalo belga à nascença. A quinta planeia agora deixar o espaço que ocupava no estábulo vazio e colocar um tijolo à entrada com o seu nome e fotografia.