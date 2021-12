Joan Didion, escritora e jornalista, morreu esta quinta-feira na sua casa, em Manhattan, aos 87 anos, revelou a editora Penguin Random House. Segundo a editora, Didion, "uma das autoras mais incisivas do país", morreu de complicações decorrentes da doença de Parkinson.

Romancista, jornalista, ensaísta, Joan Didion foi uma das mais distintivas vozes da literatura norte-americana, conhecida pelos ensaios e reportagens sobre a cultura e política dos Estados Unidos, em particular a partir dos anos 1960, relembra o jornal The New York Times.

"O Ano do Pensamento Mágico", um dos seus livros mais reconhecidos, foi finalista do Prémio Pulitzer e valeu-lhe o National Book Award em 2005. O livro foi adaptado ao teatro e a peça estreou na Broadway em 2007. Em Portugal foi encenada no palco do Teatro Nacional D. Maria II, numa peça protagonizada por Enice Muñoz.

