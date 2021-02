A informação está a ser avançada por vários órgãos de comunicação social norte-americanos, incluindo o The Washington Post, que cita o irmão Jimmy Flynt. Larry Flynt morreu devido a uma paragem cardíaca.

Flynt, que estava numa cadeira de rodas – banhada a ouro - desde uma tentativa de homicídio em 1978, sempre foi uma figura controversa. Precisamente em 2013, na altura em que o Joseph Paul Franklin, que baleou o milionário na coluna, ia ser executado, no Missouri, o magnata apelou para que não tal não acontecesse.

“Tenho todos os motivos para ficar feliz com isto, mas não estou”, disse, em outubro desse ano, ao The Hollywood Reporter, um mês antes da execução de Franklin.

Em outubro de 2017, o fundador da revista pornográfica “Hustler”, deu o considerado 'último golpe' de uma vida controversa ao oferecer numa página do diário norte-americano The Washington Post dez milhões de dólares (mais de oito milhões de euros) por quaisquer informações que ajudassem no primeiro processo de destituição do então Presidente dos Estados Unidos, o republicano Donald Trump.

Na opinião de Larry Flynt, este era um “dever prioritário”.

Em 1974 criou a “Hustler”, como concorrente direta da “Playboy”, que o próprio Larry Flynt considerava “desatualizada”. Esta versão considerada mais atual pelo fundador tinha imagens muito explicitas e um tom deliberadamente escandaloso.

Foi a partir daqui que começou o império de Flynt, que progrediu para estúdios dedicados à produção de filmes pornográficos.

Em 2000, o empresário abriu um casino baseado na revista que fundou, em Los Angeles (Califórnia), mas este investimento durou pouco.

A 'explosão' da “Hustler” deu-se em 1975, quando a revista publicou fotografias da antiga primeira-dama dos Estados Unidos, Jacqueline Onassis, casada com o antigo Presidente John F. Kennedy, despida. Flynt pagou a um paparazzo 18.000 dólares (mais de 16.000 euros) para fotografar a antiga primeira-dama sem o consentimento da própria. A revista vendeu mais de um milhão de cópias só com esta edição.

Um ano depois foi julgado em Cincinnati por acusações de obscenidade e crime organizado. Condenado entre sete a 25 anos de prisão, Flynt abandonou o estabelecimento prisional com apenas seis dias de pena cumprida, por alegações de conduta imprópria durante o julgamento e parcialidade.

Depois de uma capa a satirizar, em novembro de 1983, um anúncio do televangelista Jerry Falwell, Flynt foi processado pela personalidade parodiada, que acusava a empresa do magnata de invasão de privacidade de danos emocionais intencionalmente infligidos.

Condenado a pagar 150.000 dólares (mais de 145.000 euros), Flynt recorreu ao Supremo Tribunal em 1988, que unanimemente decidiu, com base na primeira e 14.ª Emendas da Constituição norte-americana previnem uma figura pública de ser ressarcida por danos emocionais que sejam infligidos por intermédio de uma caricatura, sátira ou paródia dessa figura pública que uma pessoa razoável não tivesse interpretado como factual.

“Para meu espanto, vencemos”, escreveu Flynt.

O caso tornou-se central para os julgamentos sobre liberdade de expressão, que, entretanto, foi citado inúmeras vezes em situações semelhantes e para vários argumentos legais, razão pela qual Flynt se intitulou o defensor da liberdade de expressão.