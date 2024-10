Segundo adianta a SIC Notícias, o cantor faleceu enquanto estava a lidar com dois cancros, um no pulmão e outro no fígado. Terá sido este segundo, em estado mais crítico, a vitimá-lo, tendo Marco Paulo interrompido os tratamentos de quimioterapia em setembro porque não estavam a funcionar.

O seu estado de saúde fragilizou-se nos últimos tempos, a ponto de, segundo o Correio da Manhã, passar a receber os cuidados médicos em casa, no que é descrito pelo jornal como "um pequeno hospital montado na sua quinta em Sintra".

Marco Paulo lidou com a doença oncológica durante uma boa parte da sua vida, tendo sido diagnosticado pela primeira vez em 1996, com um cancro no abdómen. Já em 2020 foi descoberto um cancro na mama, ao passo que, em 2022, foi no pulmão, e, no fim de 2023, no fígado.

Marco Paulo, nome artístico de João Simão da Silva, o intérprete de êxitos como “Eu tenho dois amores” e “Maravilhoso coração”, nasceu a 21 de janeiro de 1945, em Mourão, no distrito de Évora, fixando-se com a família em Alenquer, no distrito de Lisboa, no final dos anos 1950, e depois no Barreiro, já na década de 1960.

O seu disco de estreia, “Não Sei”, editado em 1966, foi uma versão de António José de uma canção do cantor francês Alain Barrière.

Seguiram-se as primeiras gravações, as participações no Festival da Figueira da Foz, em 1966, com a canção "Vida, Alma e Coração", e no da RTP da Canção, em 1967, com “Sou tão Feliz”, em que ficou em 6.º lugar, e ao qual voltou em 1982, com “É o Fim do Mundo”, que se classificou em 11.º lugar.

“Ninguém, Ninguém”, “Anita”, “Eu Tenho Dois Amores”, “Taras e Manias”, “Joana”, “Sempre que Brilha o Sol” e “Maravilhoso Coração” são algumas das canções que fazem parte do repertório do cantor, que conta mais de 140 galardões de platina, ouro e prata, e um de diamante, por vendas de mais de um milhão de discos.

Marco Paulo foi condecorado com o grau de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique, pelos seus 50 anos de carreira por Marcelo Rebelo de Sousa em 2022.

Nos últimos anos, Marco Paulo manteve atividade no programa "Alô Marco Paulo", transmitido ao sábado de manhã na SIC.