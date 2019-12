A notícia foi confirmada pela sua promotora em comunicado.

"É com grande tristeza que anunciamos que Marie Fredriksson morreu na manhã de segunda-feira, 9 de dezembro, após uma batalha de 17 anos contra o cancro".

Fredriksson foi diagnosticada com cancro no cérebro em 2002. Em junho de 2016, a tour de celebração dos 30 anos dos Roxette foi cancelada devido à saúde da vocalista.

O duo sueco Roxette, formado por Marie Fredriksso e Per Gessle, alcançou o sucesso mundial no final dos anos 80 com temas como "The Look", "Listen to Your Heart" e "It Must Have Been Love".

A banda também já partilhou uma imagem, a negro, nas suas redes sociais, com a data de nascimento e da morte, sem qualquer mensagem adicional.

No comunicado da promotora, Per Gessle agradeceu à artista e amiga "por tudo"

"Obrigada por tudo. Eras uma artista excepcional e uma mestre da voz. Obrigada por pintares as minhas músicas a preto e branco nas cores mais bonitas. Foste uma amiga maravilhosa ao longo de mais de 40 anos. Estou orgulhoso, honrado e feliz por poder partilhar tanto do teu tempo, talento, carinho, generosidade e sentido de humor. Todo o meu amor vai para ti e para a tua família. As coisas nunca mais serão as mesmas".