Amélia Morais, conhecida por Melinha, morreu esta segunda-feira, aos 86 anos, na casa onde vivia sob a assistência de uma enfermeira depois de, há cerca de uma ano, ter adoecido e estado internada nos cuidados intensivos.

Melinha era considerada uma 'embaixadora' do Sporting Clube de Braga, tendo deslocado-se, enquanto a saúde o permitiu, a vários jogos fora do estádio AXA, inclusive no estrangeiro.

Ao longo da vida viu o emblema bracarense erguer três Taças de Portugal, duas Taças da Liga e uma Intertoto. No entanto, faleceu sem cumprir o sonho de ver o Braga campeão nacional.

No Facebook, Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga, já prestou homenagem à famosa adepta.

"Mais do que a adepta mais popular do Sporting de Braga ou uma figura incontornável da cidade de Braga - que todo o país conhece -, a Amélia Morais era alguém que primava pela boa disposição e generosidade.

Com uma história de solidariedade familiar notável, nunca mais esquecerei os encontros em véspera de Natal em que me designava portador dos donativos que fazia questão de entregar às causas do momento", escreveu.

"Um coração bom, guardado numa capa sempre festiva, que hoje deixou de bater", lamentou o autarca que deixou o apelo ao clube, que celebra este ano o centenário, para que se faça uma devida homenagem a Melinha.

O Sporting de Braga também manifestou “profundo pesar” pelo falecimento de Maria Amélia Morais.

O clube liderado por António Salvador lembra a “figura carismática e indefetível adepta do Sporting de Braga” que “colecionava sorrisos por onde passasse”.

“O Sporting de Braga endereça à família e aos amigos as mais sentidas condolências”, pode ler-se na curta nota de pesar publicada no sítio oficial dos ‘arsenalistas’.