A CNN foi a primeira a avançar com a notícia, Miguel Macedo era um dos comentadores do programa do canal o Princípio da Incerteza. Segundo a SIC Notícias o ex-Ministro morreu em Braga vítima de um ataque cardíaco.

Miguel Macedo desempenhou vários cargos políticos, entre os quais de deputado, líder parlamentar e ministro da Administração Interna, entre 2011 e 2014, durante o Governo de Pedro Passos Coelho.

Demitiu-se do cargo e afastou-se da vida política na altura em que foi acusado de três crimes de prevaricação e um de tráfico de influência no caso dos Vistos Gold, tendo sido ilibado de todas as acusações em 2019. Sempre considerou injustas e disse tratar-se de uma "canalhice".

Natural de Braga licenciou-se em Direito na Universidade de Coimbra. e cedo se juntou à Juventude Social Democrata (JSD) tendo depois aderido ao PSD. O partido do qual foi militante já reagiu em comunicado enviado às redações, dizendo: "Hoje, deixou-nos um homem bom." No mesmo comunicado dizem que o país fica mais pobre com a morte de Miguel Macedo.

Foi ainda Secretário de Estado da Juventude do primeiro governo de Aníbal Cavaco Silva, entre 1990 e 1991. Mais tarde, entre 2002 e 2005, integrou os governos de coligação PSD/CDS-PP de Durão Barroso e de Pedro Santana Lopes, como Secretário de Estado da Justiça.

Foi eleito deputado à Assembleia da República nas legislaturas iniciadas em 1987, 1991, 1995, 1999, 2002, 2005 e 2009, sempre pelo círculo de Braga. E chegou a ser líder do grupo parlamentar dos sociais democratas.