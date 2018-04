O realizador tinha 86 anos.

O realizador de origem checa morreu aos 86 anos na sequência de doença, informou a família. De origem checa, Milos Forman tornou-se cidadão americano nos anos 70, tendo abandonado a Checoslováquia quando as tropas soviéticas esmagaram a Primavera de Praga, em 1968,

No seu curriculum conta com dois filmes que fazem parte incontornável da história do cinema: "Voando sobre um ninho de cucos", de 1976, que lhe valeu um óscar como melhor realizador, e "Amadeus", que retrata a vida de Amadeus Mozart, distinguido com oito óscares, entre os quais o de melhor filme e o de melhor realizador, em 1985.