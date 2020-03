Nascido em 1929 no seio de uma família de classe média-alta, de pai etnólogo e mãe professora, Max von Sydow estudou na Escola Real de Drama de Estocolmo para ser ator de teatro e fez teatro durante alguns anos, apesar de ter obtido o primeiro papel no cinema, ainda durante o curso, no filme “Bara en mor”, de Alf Sjöberg.

No cinema, a carreira incluiu papéis tão diversos como o imperador Ming, em “Flash Gordon” (1980), o artista Frederick em “Ana e as suas irmãs” (1986) o padre Lankester Merrin, em “O Exorcista”, (1973), ou Jesus Cristo em “The Greatest Story Ever Told” (1965).