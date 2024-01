Tripoli Giannini morreu em sua casa em Cecina, perto de Livorno, na Toscana, na véspera de Ano Novo. Era o segundo homem mais velho da Europa, depois de André Ludwig, francês 75 dias mais velho, conta o The Guardian.

Giannini, que pertencia ao corpo de infantaria do exército italiano, nasceu em Cecina em 1912 e passou por duas guerras mundiais e duas pandemias. Nas comemorações do seu 111.º aniversário, em agosto, disse que os segredos da sua longevidade eram refeições ligeiras – sempre acompanhadas de vinho –, não ter stress, ser não fumador e tratar cada dia como uma dádiva.

“Ele acreditava que era imortal… em vez disso, às 9h30, no dia de São Silvestre (véspera de Ano Novo), o meu pai Tripoli Giannini morreu. Ele tinha 111 anos e 133 dias – um recorde! Junta-se à esposa, Tosca, minha mãe, que o espera há mais de 40 anos", escreveu o filho de Giannini, Romano, no Facebook.

Itália tem cada vez mais centenários. De acordo com dados do Istat, a agência nacional de estatísticas, havia 22 mil pessoas com mais de 100 anos em 2023 – o número mais elevado de sempre. A grande maioria dos centenários italianos são mulheres.