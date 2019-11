António Tavares Teles afirmou-se enquanto jornalista, nomeadamente na área do desporto, e "também como autor de livros e de programas de televisão, designadamente com Herman José, para quem criou textos para a figura do 'Estebes', de um dos seus programas famosos", recorda a SPA numa nota de pesar publicada no seu site oficial.

Tavares Teles era conhecido nos jornais e nas intervenções regulares na TSF pelo seu humor, sentido crítico e criativa combatividade, acrescenta a SPA.

Foi opositor à ditadura e esteve exilado em Paris, Rio de Janeiro e Bruxelas. Encontrava-se na capital belga quando recebeu a notícia do 25 de Abril.

A SPA, de que foi beneficiário desde 1980 e cooperador desde março de 1991, "apoiou alguns dos seus projectos criativos". "Publicou também o livro 'Do Pinhão ao Porto' (Afrontamento)", pode ler-se na nota da sociedade.

António Tavares Teles nasceu no Pinhão (Alto Douro) e estudou no Porto e nas universidade de Lisboa e de Coimbra.