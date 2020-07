"É com o coração pesado e os olhos marejados que lamentamos informar-vos do falecimento do nosso amado irmão e membro de longa data dos The Roots, Malik Abdul Basit", escreveu o coletivo, na sua página no Instagram.

Na publicação, a banda lembra Malik B. como um dos ‘rappers’ mais prendados de sempre.

"Que ele seja recordado pela sua devoção ao islão, pela sua fraternidade e pela sua inovação como um dos MC mais dotados de todos os tempos", acrescentaram os restantes elementos da banda, na mesma publicação.

Os The Roots pedem que o luto da família e dos mais próximos seja respeitado.

Também numa publicação nas redes sociais, Tariq 'Black Thought' Trotter, que em 1997 fundou com Malik B. e Ahmir 'Questlove' Thompson os The Roots, lembrou o companheiro de estrada.

"Fizemos um nome e esculpimos juntos uma faixa onde não havia nenhuma", disse Black Thought.