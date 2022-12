“É com grande tristeza que anunciamos a morte, depois de uma doença repentina, de Terry, o nosso lindo amigo, irmão e um dos mais brilhantes cantores, compositores e letristas que este país já produziu”, lê-se num comunicado divulgado pelo grupo formado em 1977 em Coventry.

O músico ganhou notoriedade nas décadas de 1970 e 1980 com êxitos como Ghost Town, Gangsters e Too Much Too Young.

“A sua música e as suas performances revestiram a própria essência da vida... a alegria, a dor, o humor, a luta pela justiça, mas principalmente o amor”, acrescentou a banda.

Os The Specials pediram respeito à privacidade da família do músico, sem adiantar as causas da morte.