A Academia Sueca sublinhou a presença da tradição afro-americana na obra da autora, por influência dos livros que lia e das histórias que o pai lhe contava, e da transposição desse património cultural para romances sobre redenção e integridade.

A atribuição do Nobel aconteceu-lhe já depois de ter sido amplamente premiada nos Estados Unidos, nomeadamente com o Pulitzer em 1988 com "Beloved", a primeira obra da escritora editada em Portugal, com o título "Amada".

Autora ainda de ensaios, livros para crianças e teatro, Toni Morrison publicou o último romance, "Deus ajude a criança", em 2014.

Da autora estão publicados vários títulos em Portugal, entre os quais "Deus ajude a criança", "Beloved" e "A Dádiva".

Morrison recebeu a Legião de Honra francesa e a Medalha da Liberdade Presidencial dos EUA, entregue por Barack Obama.