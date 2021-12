Um homem morreu na sequência do mau tempo que assola a Bahia, nordeste do Brasil, elevando para 18 o número de mortes desde o início de novembro na região, onde 37 munícipios sofreram inundações, divulgaram hoje as autoridades.

Os bombeiros da Bahia confirmaram a morte de um homem de 60 anos, que se afogou num rio no município de Aurelino Leal, de acordo com o ‘site’ de informação G1. A situação crítica devido às chuvas que assolam a região piorou nas últimas horas. Trinta e sete municípios estavam hoje submersos, referiu à G1 o governador Rui Costa, que sobrevoou as áreas afetadas. No dia anterior, as autoridades locais tinham informado que 19 municípios tinham sofrido inundações. Hoje está a decorrer uma operação conjunta entre o Estado federal e o Estado da Bahia, que mobiliza pessoas, helicópteros e equipamentos para socorrer milhares de moradores que estão retidos pelas inundações, com a cooperação de outros Estados, como o de Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. Na sexta-feira, a Proteção Civil tinha indicado que mais de 11.000 pessoas tinham sido retiradas e outras 4.200 tiveram de ser apoiadas pelas autoridades após terem abandonado as suas casas. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram