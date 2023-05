Questionada sobre a ocorrência, a mesma fonte indicou que se “tratou de um homicídio” e “a vítima tem 53 anos e o homem 49”.

Acrescentou que a Polícia de Segurança Pública (PSP) teve conhecimento da situação e deslocou-se de imediato ao local, tendo detido o indivíduo”, alegado autor da agressão.

“Vai haver uma investigação porque é um crime da competência da PJ”, realçou, escusando-se a revelar mais pormenores.

A vítima chama-se Délia Gouveia, de 53 anos e terá sido morta a tiro pelo companheiro, com quem vivia em união de facto.

De acordo com o Jornal da Madeira, o casal discutia com frequência sobretudo quando consumiam bebidas alcoólicas, "ambos gostavam do seu copinho", admitiu uma sobrinha da vítima ao JM.

O detido vai ser agora presente e sujeito a interrogatório pelas autoridades judiciárias para aplicação das eventuais medidas de coação, concluiu.