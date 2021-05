Uma mulher de Utah, nos Estados Unidos, que desapareceu em novembro foi descoberta com vida numa tenda de campismo, num desfiladeiro, tendo alegadamente sobrevivido ao alimentar-se de ervas, musgo e água de um rio próximo durante mais de cinco meses, conta o The Guardian.

A mulher de 47 anos, que as autoridades não identificaram, foi dada como desaparecida pela primeira vez depois de funcionários dos Serviços Florestais dos EUA que se preparavam para o encerramento sazonal do desfiladeiro terem encontrado o seu carro abandonado num parque de estacionamento, a 25 de novembro.

Equipas de busca e salvamento revistaram a área nas semanas seguintes, mas não conseguiram localizá-la. No passado domingo, uma equipa de autoridades, juntamente com voluntários, voltou a procurar indícios da mulher — e foram bem sucedidos.

Após a queda de um drone, a equipa das buscas aéreas encontrou a tenda, de onde pouco tempo depois saiu a mulher que estava desaparecida.

"Acreditamos que ela escolheu conscientemente permanecer na área ao longo dos meses, desde novembro de 2020", disse o gabinete do xerife local numa declaração. "Tinha uma pequena quantidade de comida com ela e disse aos oficiais que comia erva e musgo para subsistir. Também teve acesso a um amplo abastecimento de água num rio próximo", foi explicado.

A mulher não tinha lesões físicas, além de estar fraca e com peso inferior ao normal. "Independentemente do facto de ela ter conseguido sobreviver, foi uma existência dura durante aqueles meses em que esteve lá em cima e estamos contentes por termos conseguido estabelecer contacto", disse o xerife à estação local KSL-TV.

Retirada do local, a mulher foi conduzida ao hospital para avaliação da sua condição de saúde. A investigação do desaparecimento revelou que pode ter lutado com desafios de saúde mental, de acordo com a declaração divulgada.