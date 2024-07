Em declarações à Lusa, a mesma fonte referiu que o alerta foi dado cerca das 11:00 por um militar fora de serviço que respondeu a um pedido de auxílio de um casal, que se encontrava no interior de uma viatura parada na via pública, em Travassô, no concelho de Águeda.

“O militar acabou por se aperceber que a mulher tinha sangue e que tinha sido vítima de um disparo de arma de fogo no pescoço”, adiantou o mesmo responsável.

O militar acompanhou o casal até ao Hospital de Aveiro, onde a vítima foi assistida.

Segundo fonte hospitalar, a mulher foi transferida para os Hospitais da Universidade de Coimbra, mas "não corre perigo de vida".

O caso passou entretanto para a alçada da Polícia Judiciária, por se tratar de um crime com uma arma de fogo.