Uma mulher morreu hoje devido a um incêndio na sua habitação, em Coimbra, disseram à agência Lusa fontes da Proteção Civil.

“A vítima foi encontrada inconsciente” e veio a morrer no local, segundo o Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Coimbra.

O alerta para o incêndio, “numa garagem que servia de habitação”, na rua António Jardim, freguesia de Santo António dos Olivais, foi dado às 18:04, disse uma fonte dos Bombeiros Sapadores de Coimbra.

A vítima mortal tem cerca de 65 anos, adiantou, indicando que a ocorrência foi encerrada às 19:20.

Estiveram no local 13 operacionais dos Bombeiros Sapadores e Voluntários de Coimbra, com três viaturas, além da PSP, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) com uma ambulância e uma equipa de assistência em viatura médica de emergência (VMER).