Um táxi atropelou um grupo de fãs em Moscovo, causando pelo menos sete feridos.

As autoridades de Moscovo adiantaram à Reuters que o atropelamento deste sábado, 16 de junho, em Moscovo não casou mortes, mas pelo menos oito pessoas precisaram de assistência médica, balanço que foi depois corrigido para sete.

Entre os feridos estão adeptos mexicanos. A embaixada mexicana em Moscovo adiantou através do twitter que duas adeptas estão estáveis e a receber apoio consular.

A polícia deteve o condutor, que tinha uma carta de condução do Quirguistão. As autoridades acreditam que este perdeu o controlo do veículo e o condutor assegurou não ter agido de propósito.

Moscovo, capital da Rússia, é uma das cidades que está a receber o Mundial de Futebol de 2018, que começou a 14 de junho e se prolonga até 15 de julho.