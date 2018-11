A Câmara Municipal de Oeiras lança hoje os “Jogos de Oeiras”, que vão permitir a prática de desporto de forma gratuita em 15 modalidades diferentes, em 34 competições gratuitas, com início em janeiro de 2019.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da autarquia, Isaltino Morais, afirma que o objetivo é “no espaço de três anos triplicar os participantes”, sendo que no primeiro ano da iniciativa as competições se destinam maioritariamente a crianças dos 6 aos 12 anos.

“Esta iniciativa tem como objetivos promover e dinamizar a prática desportiva, sobretudo nas crianças e jovens, dando-lhes a conhecer novas atividades e afastando-os do sedentarismo, criar oportunidades de prática desportiva informal e cativar as crianças e jovens”, afirmou o presidente do executivo.

De acordo com Isaltino Morais, estes “Jogos de Oeiras” são também uma oportunidade de “pôr o concelho a mexer”.

“O nosso objetivo vai muito mais longe, a ideia é também pôr o concelho todo a mexer, portanto visa envolver todas as comunidades locais, envolvendo as freguesias, promovendo valores como o espírito desportivo. É mais um esforço que a Câmara Municipal de Oeiras faz no sentido de definir ainda melhor a identidade territorial do nosso concelho, na medida em que toda esta prática cria intercâmbios entre freguesias, associações, escolas, comunidades e famílias”, afirmou.

Segundo a autarquia, nesta primeira edição, entre janeiro e junho de 2019, vai ser possível receber 7.500 participantes entre os 6 e os 12 anos, sendo que “dentro de três ou quatro anos” o objetivo é “abranger toda a população escolar” do concelho.

As famílias poderão participar nos “encontros pontuais” que ainda não têm calendário definido.

As inscrições são feitas através do ‘site’ dos “Jogos de Oeiras”, na internet.

Das modalidades regulares, as crianças poderão escolher entre atletismo, natação, andebol, basquetebol, futebol ou futsal e das modalidades pontuais terão à escolha participar em voleibol, badminton, padel, ténis de mesa, BTT, escalada, skate ou parkour.

A cerimónia de apresentação oficial dos Jogos de Oeiras está marcada as 11:00 de hoje, no Templo da Poesia, Parque dos Poetas em Paço de Arcos, no distrito de Lisboa, e contará com a presença do presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, do secretário de Estado do Desporto e Juventude, João Paulo Rebelo, da ex-atleta Rosa Mota, do medalhado olímpico de Judo Nuno Delgado e de representantes de diversas federações desportivas nacionais.