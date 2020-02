“É importante ter conhecimento da redação final daquilo que efetivamente foi decidido na Assembleia da República”, em relação à isenção automática da taxa de IMI para os monumentos nacionais propriedade do Estado, de regiões autónomas e de autarquias locais e a fixação da taxa de imposto pelos municípios para os restantes imóveis e zonas históricas classificados, como defende a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e o Governo.

Essa pretensão terá sido, no entanto, chumbada pela Assembleia da República, no âmbito da votação do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), mas o presidente da ANMP, Manuel Machado, não se pronuncia sobre o assunto até conhecer a versão final.

O Jornal de Negócios refere, hoje, que “uma coligação negativa chumbou a medida” do OE2020, “proposta pelo Governo, para acabar com esta isenção automática” nos monumentos nacionais propriedade do Estado, regiões autónomas e autarquias.

A medida “chegou a ser dada como aprovada, mas o voto contra do PSD, em coligação negativa, ditou mesmo o chumbo”, escreve ainda o jornal.